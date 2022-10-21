Барнаул, , 10:54 — REGNUM В октябре на очередной сессии Барнаульской городской Думы депутаты поднимут зарплаты себе и мэру города, сообщила 21 октября в своем телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»):

Сколько потребуется врачей, чтобы получить зарплату 75 тысяч? Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР

«Скорее всего, они думают, что работают лучше остальных барнаульцев. Ведь даже, если мы возьмём официальную среднюю зарплату по городу — 34 401 рубль, то она будет значительно меньше депутатской или мэрской зарплаты. Получается, что мэр и депутаты, работающие на постоянной основе, считают себя тружениками, благодаря которым город с каждым месяцем становится только лучше, а уровень жизни граждан повышается. Но, так ли оно на самом деле? Вопрос, конечно, же риторический.

Зарплата мэра поднимется примерно до 65 тысяч, столько будет получать и председатель Барнаульской городской Думы. Заместитель председателя чуть меньше, около 58 тысяч. Председатели комитетов — в районе 50 тысяч, а их заместители — примерно 46 тысяч. Достаточно высокие зарплаты для Барнаула, но это не вызывает стеснения у их получателей.

Получается, что обычные труженики — повара, учителя, врачи, воспитатели и многие другие — будут получать в разы меньше, чем господа чиновники. Где в этом хоть доля справедливости? Они что, самые нуждающиеся? Даже если в бюджете есть лишние деньги, то их надо направить на помощь нашим солдатам и семьям мобилизованных в рамках проведение СВО. Мы наблюдаем очередной пример алчности со стороны местных элит».

Евгения Боровикова также отметила, что фракция «Справедливая Россия — За правду») в Барнаульской городской Думе будет голосовать категорически против повышения заработной платы описанным выше категориям чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии Санкт-Петербурга подержали инициативу Смольного об индексации зарплат городском чиновникам в 2023 году на 1,6 тыс. рублей (+8%).

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