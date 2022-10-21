Барнаул, 21 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В октябре на очередной сессии Барнаульской городской думы депутаты поднимут зарплаты себе и мэру города, сообщила 21 октября в своем телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»):

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Сколько потребуется врачей, чтобы получить зарплату 75 тысяч?

«Скорее всего, они думают, что работают лучше остальных барнаульцев. Ведь даже если мы возьмём официальную среднюю зарплату по городу — 34 401 рубль, то она будет значительно меньше депутатской или мэрской зарплаты. Получается, что мэр и депутаты, работающие на постоянной основе, считают себя тружениками, благодаря которым город с каждым месяцем становится только лучше, а уровень жизни граждан повышается. Но так ли оно на самом деле? Вопрос, конечно же, риторический.

Зарплата мэра поднимется примерно до 65 тысяч, столько будет получать и председатель Барнаульской городской думы. Заместитель председателя чуть меньше, около 58 тысяч. Председатели комитетов — в районе 50 тысяч, а их заместители — примерно 46 тысяч. Достаточно высокие зарплаты для Барнаула, но это не вызывает стеснения у их получателей.

Получается, что обычные труженики — повара, учителя, врачи, воспитатели и многие другие — будут получать в разы меньше, чем господа чиновники. Где в этом хоть доля справедливости? Они что, самые нуждающиеся? Даже если в бюджете есть лишние деньги, то их надо направить на помощь нашим солдатам и семьям мобилизованных в рамках проведения СВО. Мы наблюдаем очередной пример алчности со стороны местных элит».

Евгения Боровикова также отметила, что фракция «Справедливая Россия — За правду» в Барнаульской городской думе будет голосовать категорически против повышения заработной платы описанным выше категориям чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии Санкт-Петербурга поддержали инициативу Смольного об индексации зарплат городским чиновникам в 2023 году на 1,6 тыс. рублей (+8%).

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