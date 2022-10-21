* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 21 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Багдаде прогремел взрыв возле поста сил безопасности Ирака. Об этом 21 октября сообщает Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, инцидент произошел в районе Тармия на севере иракской столицы. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали заминированный автомобиль в непосредственной близости от армейского блокпоста.

Отмечается, что в результате теракта погиб как минимум один солдат, ещё трое человек получили ранения. Также сообщается о пострадавших среди мирных жителей.

По информации журналистов, теракт стал местью за недавнюю операцию иракской армии, в ходе которой были задержаны несколько высокопоставленных лидеров боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.