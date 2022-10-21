Москва, 21 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Движение паромов возобновлено на Керченской паромной переправе утром 21 октября, сообщили в Минтрансе России.

Марина Каширская ИА REGNUM У Керченской переправы

Судоходство на переправе было прервано днём 20 октября из-за шторма. Сейчас погода улучшилась и движение паромов возобновилось.

«В 09:45 из терминала порт «Крым» вышли автомобильно-пассажирские паромы «Керченский-2» и «Лаврентий», в это же время навстречу из терминала порт «Кавказ» вышел автомобильно-пассажирский паром «Мария», — уточнили в Минтрансе.

Всего на Керченской переправе работает пять автомобильно-пассажирских паромов.