Самара, , 10:55 — REGNUM Памятную доску воину Александру Ласкину, который погиб в ходе выполнения задач спецоперации на территории б. УССР, установили на здании школы в Тольятти. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва»- Culture.ru

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Сообщается, что выпускник школы №21, участник спецоперации Александр Ласкин награжден Орденом Мужества посмертно. Торжественное мероприятие, посвященное открытию памятной доски герою, состоялось 20 октября.

Отмечается, что имя Александра Ласкина было присвоено юнармейскому отряду «Витязь» школы №21.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Целью операции является демилитаризация и денацификация территорий бывш. УССР.