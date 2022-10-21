Сеул, , 10:54 — REGNUM Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Южной Кореей и Турцией вступит в силу 22 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что представители Турции и Южной Кореи подписали соглашение 22 октября 2021 года в Сеуле. Документ вступит в силу через год после завершения всех внутренних процедур.

Данное соглашение предусматривает обсуждение сотрудничества в сфере науки и технологий в рамках заседаний двустороннего комитета, а также вынесение предложений о совместных проектах и их утверждение.

В МИД Южной Кореи ожидают, что соглашение о научно-техническом сотрудничестве расширит обмен специалистами и информацией, а также «оживит» совместные проекты и научные конференции.

Отметим, что в настоящее время Южная Корея подписала соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий с 49 странами.