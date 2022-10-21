Бирмингем, Великобритания, , 10:53 — REGNUM Английский футбольный клуб «Астон Вилла» отправил в отставку главного тренера Стивена Джеррарда. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба команды.

Стивен Джеррард Biser Todorov

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжёлую работу и самоотверженность и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября «Астон Вилла» крупно проиграла на выезде «Фулхэму» со счётом 0:3.

Напомним, Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы» в ноябре 2021 года. В сезоне 2021/22 команда заняла 14-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ). В настоящее время команда идёт на 17-м месте с девятью очками по 11 матчей.

Ранее Джеррард он работал в молодёжной команде «Ливерпуля» и шотландском «Рейнджерс», с которым выиграл чемпионат Шотландии в сезоне 2020/21.

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