Душанбе, 21 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Киргизия, не участвующая в учениях ОДКБ «Рубеж-2022», обязательно присоединится к следующим военным манёврам. Об этом начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил 21 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

Он отметил, что в течение года представители Киргизии участвовали во всех мероприятиях по подготовке учений, в консультациях и штабных переговорах. Из-за сложившейся обстановки киргизская сторона приняла решение о неучастии в учениях.

«В следующий раз будут обязательно участвовать», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос об отсутствии киргизских военных на прошедших учениях в Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Таджикистане началась активная фаза совместных учений «Рубеж-2022» с участием Казахстана, России и Таджикистана. Киргизия заранее предупредила секретариат ОДКБ, что участвовать не будет.

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