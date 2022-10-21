Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова после реставрации и ремонта появится новое общественное пространство, проектно-сметную документацию одобрила Главгосэкспертиза России, сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

Санкт–Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе реконструкции предполагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла.

«Благодаря новой светопрозрачной кровле площадь здания увеличится более чем на 600 кв. м», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время для новых пространств дополнительно приобретаются системы вентиляции, кондиционирования, отопления и пожарной безопасности. Технологическое оборудование обеспечит соответствие необходимым требованиям по акустике Большого и Малого залов Консерватории.

Напомним, что осенью 2021 года публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» возобновила первоочередные работы по реставрации консерватории. Полностью обновить лепной декор на фасаде Консерватории со стороны улицы Декабристов планируется до конца 2022 года. Завершить ремонтно-реставрационные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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