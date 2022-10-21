Стокгольм, , 10:51 — REGNUM Среди шведских домовладельцев 43% признаются, что они не смогут справиться с увеличением ежемесячных расходов, которые превысят 6 000 шведских крон (порядка 600 долларов США) в месяц. Об этом говорится в пресс-релизе банка Nordea, где содержатся данные опросы проведенного социологами из Kantar Sifo.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Также большинство, 90%, ожидают повышения ставок по ипотечным кредитам в следующем году. Это, наряду с общим ростом стоимости жизни, вызывает беспокойство о собственных финансах. Показатель инфляции от Статистического управления Швеции за сентябрь в размере 9,7% подтверждает, что опасения домохозяйств вполне оправданы.

«Отрадно, что у многих есть финансовая подушка безопасности, но в то же время меня беспокоит финансовое положение молодежи», — комментирует экономист банка Nordea Ингела Габриэльссон.

В опросе Kantar Sifo, проведенном в период с 20 по 29 сентября, приняли участие 1000 человек.

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