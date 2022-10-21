Ереван, 21 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Производители из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут занимать освободившиеся ниши на рынке, эту способствует геополитическая ситуация.

Government.ru Михаил Мишустин

Об этом 21 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

«Наши производители — я имею в виду евразийские — могут занять освободившиеся ниши, что они сейчас и делают. В первую очередь - в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности», — сказал Мишустин.

Он отметил, что правовая база благоприятствует такому сотрудничеству.