Москва, , 10:49 — REGNUM Желающих приобрести 25,01% акций АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», выступавшего подрядчиком Минобороны России, не нашлось. Соответствующий тендер признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

6 283 именных акций в бездокументарной форме (четверть уставного капитала) планировали реализовать за 75 млн рублей.

Напомним, дата торгов несколько раз корректировалась.

Компания, чьи акции были выставлены на торги, учреждена в 2005 году и числится в реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. АО выступало исполнителем госконтрактов. Например, в 2016 году по заказу Минпромторга России компания разрабатывала промышленные технологии мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также проводила оценку эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий.