Кабул, , 10:46 — REGNUM «Сеть афганских аналитиков» сообщает, что крах экономики Афганистана вынудил семьи к бракам своих маленьких детей. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Джон Эверетт Милле. Девочки

Организация опубликовала отчёт и заявила, что, хотя нет точных статистических данных, которые могли бы подтвердить увеличение количества детских браков, факты и отчёты указывают на эту проблему.

«Сеть афганских аналитиков» сообщила, что им удалось идентифицировать и связаться с 12 мужчинами, которые выдали замуж своих малолетних дочерей. Из них только четверо согласились обсудить этот вопрос.

В отчёте говорится, что эти отцы, и те, кто согласился на интервью, и те, кто отказался, чувствовали «стыд, печаль и вину» по поводу замужества своих маленьких дочерей.

Четырем девочкам, с отцами которых разговаривали афганские аналитики, от пяти до 13 лет. Из них двоим по тринадцать лет, одна замужем за 45-летним муллой, у которого есть другая жена, а вторая — замужем за 20-летним юношей.

Две другие девочки, 11 и пяти лет, помолвлены с 20-летним юношей и семилетним мальчиком соответственно. Семьи договорились, что они выйдут замуж после полового созревания.

В отчёте указано, что ни в одном из этих случаев с девочками замужество не обсуждалось и их даже не информировали о переговорах. Отцы этих девочек заявили, что думали, что, выдав своих дочерей замуж, они смогут заработать немного денег и погасить свои долги. Они думали, что у них нет другого выхода. Однако этим семьям не становится лучше после того, как их маленькие дочери выходят замуж.

Детские браки были обычным явлением во многих частях Афганистана в течение долгого времени, но с господством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и коллапсом экономики и банковской системы проблема торговли детьми обострилась.

В начале этого года благотворительная организация Save the Children также сообщала о результатах опроса 1400 афганских семей. Треть этих семей потеряла свои источники дохода после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Половина этих семей вынуждена заставлять своих детей работать, а некоторые из них даже продали детей.

Недавно Управление ООН по координации гуманитарной помощи в Афганистане сообщило, что за последние три года уровень бедности в Афганистане увеличился с 47% до 97%.

С усилением гуманитарного кризиса в Афганистане из-за экономических, финансовых и политических потрясений, вызванных крахом правительства в августе прошлого года, на девушек все больше ложится бремя растущей бедности.

Хотя всеобъемлющие данные о количестве детских браков отсутствуют, ООН, агентства по оказанию помощи и местные власти говорят, что они получают заслуживающие доверия сообщения об увеличении числа детских браков и продаже младенцев для усыновления. Так афганцы ищут способы справиться со своей нищенской жизнью и экономическими трудностями.