Москва, , 10:46 — REGNUM Комплектующие для канатных дорог планируют завозить в Россию из Китая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Канатная дорога Пресс-служба «Кавказ. РФ»

При обсуждении госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа он пояснил, что в текущей ситуации, чтобы не остановить стройки, необходимо адаптироваться под поставщиков из дружественных стран.

«Надеемся, что в короткое время поменяем поставщиков европейских на китайских. В сегодняшней ситуации вместе с Минпромом мы сейчас отрабатываем вопрос локализации и выпуска дорог, потому что, к сожалению, в Российской Федерации нет предприятий, которые могли бы это выпустить на сегодняшний день. Это в любом случае временной интервал не менее двух лет по локализации и строительству дорог», — сказал Назаров.

Читайте ранее в этом сюжете: На курорте «Эльбрус» заменили пластиковые карты на канатках на QR-коды