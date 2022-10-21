Салехард, 21 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Из Салехарда в Казань с 8 января 2023 года запускается прямой авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Anna Zvereva Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал»

«Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев — мне писали об этом и в социальных сетях, спрашивали во время встреч с населением», — отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов

Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Вылет из столицы Ямала запланирован на 9:40 (7:40 мск). Пассажиров будут перевозить на современных российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места экономического класса обслуживания. Билеты на новый маршрут уже в продаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале до конца 2022 года сохранятся рейсы в курортные города России.