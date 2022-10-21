Вашингтон, 21 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Судьба помощи киевскому режиму в случае победы на промежуточных выборах в США вызывает опасения, заявил президент США Джо Байден 20 октября в общении с журналистами в Питтсбурге.

Whitehouse.gov Джо Байден

Ранее члены Республиканской партии заявили, что Соединённые Штаты в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев. Республиканец Кевин Маккарти отметил, что американские граждане, оказавшись в условиях рецессии, «не станут выписывать Киеву карт-бланш».

«Я беспокоюсь об этом, потому что они сказали, что сократят ее [финансовую помощь Киеву]», — отметил американский президент.

С начала специальной военной операции на территории бывшей УССР администрация Байдена предоставила Киеву миллиарды долларов в виде военной техники, гуманитарной помощи и финансирования.