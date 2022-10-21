Луганск, 21 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. При обстреле киевскими нацистами из американских РСЗО HIMARS получила повреждения подстанция Сватовского РЭС в населённом пункте Троицкое Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего девять тысяч абонентов остались без света. Об этом 21 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В результате обстрела населенного пункта Троицкое (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР).