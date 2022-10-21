Осло, , 10:52 — REGNUM Сразу после начала «противостояния в Европе» в феврале текущего года разведывательная угроза в отношении Норвегии уменьшилась, но сейчас ситуация вернулась к дофевральской. Об этом в интервью газете VG заявил глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес.

Флаг Норвегии Julian-G. Albert

Он говорит, что Норвегия усилила контроль за нефте‑ и газопроводами страны после предполагаемой атаки на «Северные потоки» в Балтийском море и что у Норвегии есть хорошее представление о том, где находятся российские подводные лодки и что они делают.

Он также говорит, что воспринимает Россию как «рационального актера». Но он указывает, что разумные люди должны понимать, что у страны есть другие отправные точки и историческое понимание, а это означает, что то, что делает страна, может показаться нелогичным с точки зрения Запада.

«Из Кремля мир выглядит совершенно иначе, чем из Норвегии», — сказал Стенсонес.