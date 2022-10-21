Иркутск, 21 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Первые военнослужащие из Иркутской области, призванные на службу по мобилизации, отправились к местам дислокации. Как сообщает 21 октября телеграм-канал правительства региона, эшелон проводил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Иркутские мобилизованные едут на службу

«Сегодня наши ребята отправились к местам дислокации. Они прошли необходимую подготовку. Увидел, что настроение у них боевое. Горжусь ими!», — отметил Игорь Кобзев.

Накануне в Новосибирск прибыло дополнительное снаряжение для мобилизованных. Согласно указу губернатора в списке 13 позиций. Доставить не успели только одну — противоосколочные очки. Снаряжение было оперативно рассортировано и укомплектовано. В первую очередь его выдали военнослужащим, которые отправились к местам дислокации.

«Очки им индивидуально довезем на места», — рассказал управляющий делами губернатора и правительства Иркутской области Александр Суханов.

Снаряжение для находящихся в пунктах формирования в Новосибирской и Кемеровской областях отправят 24 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты по 100 тыс. рублей получили почти 99% мобилизованных, включенных в состав части. По указу президента РФ все мобилизованные, включенные в состав части, приравнены к военнослужащим по контракту.

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