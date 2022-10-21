Анкара, , 10:43 — REGNUM Турция может закупать и транспортировать нефть из России без необходимости западного финансирования или страхования, заявил 21 октября министр финансов республики Нуреддин Небати.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования», — цитирует его газета Dünya.

Он также добавил, что в случае введения каких-либо санкций, Турция имеет все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что на территории Турции в течение кратчайшего времени будет создан международный газовый хаб, который ранее предложил создать президент России Владимир Путин. Он отметил, что лучшим местом для него является район Фракия в европейской части страны.

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