Стокгольм, , 10:45 — REGNUM Новая министр культуры Швеции Париса Лильестранд (Умеренные) ранее заявила в интервью телеканалу SVT, что, будучи педагогом, она «в основном литературовед». Но у Лильестранд вообще нет степени в области литературоведения, если верить ее оценкам из Упсальского университета, пишут журналисты.

Литература

«Это была неудачная формулировка», — оправдывалась впоследствии министр в интервью тому же SVT спустя несколько дней.

Париса Лильестранд является председателем муниципального совета Валлентуны с 2015 года, но, по ее собственному утверждению, у нее нет опыта культурной политики, кроме того, как на муниципальном уровне.

«Сегодня у меня нет опыта в области культурной политики, но я работал с вопросами культуры на муниципальном уровне», — сказала министр.