Москва, , 10:48 — REGNUM Киевский режим подвергает пыткам всех бойцов ДНР и ЛНР, которые попадают в плен. Об этом омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила 21 октября журналистам.

Граффити в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

По её словам, о пытках рассказали все, кто вернулся из плена. На основании этой информации направлены обращения в Международный Комитет Красного Креста и структуры ООН по правам человека, а также уведомления в Следственный комитет и военную прокуратуру России.

«Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобождённых применялись пытки», — сказала Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР вернулись 14 военнослужащих, освобождённых из плена.

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