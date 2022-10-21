Кишинёв, 21 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Партия коммунистов Молдавии поддержала протесты, которые проводит партия «Шор», но это не означает, что было сотрудничество. Об этом заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин на телеканале Pablika.

Juergen Lehle Владимир Воронин

Он прокомментировал задержания активистов «Шор» сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. В ведомстве обвинили партию в создании схемы оплаты за участие в протестных акциях. Воронин подчеркнул, что не считает чужие деньги, и некорректно говорить о сотрудничестве ПКРМ и «Шор».

«Пленум принял решение обратиться к товарищам по партии и к нашим сторонникам с призывом присоединиться к акциям протеста. Но это не говорит о сотрудничестве», — сказал лидер коммунистов.

По словам Воронина, он, призывая поддержать протесты «Шор», отмечал, что каждый сам должен принимать решение.

Напомним, 20 октября следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели серию обысков у активистов «Шор». Сообщается об изъятии более 20 пакетов с деньгами и задержании 24 человек.