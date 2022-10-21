Симферополь, , 10:41 — REGNUM Киев может оказаться смытым в буквальном смысле в случае прорыва дамбы водохранилища, об этом 21 октября написал в телеграм-канале спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Константинов подчеркнул, что ситуация на Херсонском направлении остаётся напряжённой — бандеровцы продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС. Повреждение этой ГЭС может принести серьезные проблемы Херсонской области.

«От неадекватного [киевского] режима мы уже можем ожидать всё что угодно. Но они должны понимать, что такие их действия накладывают на них колоссальную ответственность и определяют колоссальные вызовы. Нужно иметь в виду, что такое же водохранилище есть и в Киеве. В случае его прорыва или «случайного» попадания в дамбу снаряда Киев в буквальном смысле будет смыт. Потому если они продолжат играться с огнём, это закончится очень плохо в первую очередь для них самих. И Зеленского не спасут ни его миллиарды, ни попытки скрыться за границей», — написал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 20 октября киевские боевики несколько раз атаковали Каховскую ГЭС.