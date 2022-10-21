Брюссель, 21 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Сейчас ЕС страдает от бремени высоких цен на энергоносители, и несколько стран хотят установить потолок цен на газ. В предрассветные часы 21 октября главы государств и правительств ЕС достигли соглашения по энергетике. Со своим комментарием выступил и новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает новостное агентство TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Ничего не отклонялось, но и ничего еще не решено», — сказал премьер-министр страны журналистам агентства.

Первый саммит ЕС под руководством умеренного лидера и премьер-министра Ульфа Кристерссона в Брюсселе вращается вокруг вопросов энергетики и помощи киевскому режиму.

На столе был целый ряд новых предложений, которые Комиссия ЕС представила совсем недавно, 18 октября, о том, как следует справляться с безудержными ценами на энергоносители и снижать их. Вскоре после двух часов ночи 21 октября председатель Европейского совета Шарль Мишель наконец объявил, что в области энергетики достигнуто соглашение, которое приведет к снижению цен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон описывает соглашение как шаг к введению ценового потолка, «или, по крайней мере, к обсуждению» в отношении реализации такой меры.