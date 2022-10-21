Сеул, , 10:41 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен на товары производителей. Об этом 21 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Уголь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в сентябре индекс цен на товары производителей составил 120,16 пункта, что на 0,2% больше по сравнению с августом текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 8%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 0,1%, а промышленных товаров — на 0,1%. Однако, стоимость нефтепродуктов и угля сократились на 1,6%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 2,5%, а цены на услуги сократились на 0,2%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.