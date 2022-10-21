Сеул, 21 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен на товары производителей. Об этом 21 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно опубликованным данным, в сентябре индекс цен на товары производителей составил 120,16 пункта, что на 0,2% больше по сравнению с августом текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 8%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 0,1%, а промышленных товаров — на 0,1%. Однако, стоимость нефтепродуктов и угля сократились на 1,6%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 2,5%, а цены на услуги сократились на 0,2%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.