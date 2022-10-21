Стокгольм, , 11:19 — REGNUM Маловероятно, что правительство Швеции достигнет климатических целей на 2030 год, если новые власти осуществят снижение обязательств по сокращению выбросов. Об этом 21 октября передает телеканал SVT со ссылкой на данные Совета по климатической политике.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Либералы выступают за обязательство по сокращению, но, несмотря на это, новый министр Швеции по вопросам окружающей среды и климата Ромина Пурмоктари (Либералы) защищает политику правительства.

Обязательство по сокращению — это то, за что уже давно выступают Либералы, но новое правительство ясно дало понять, что оно должно быть сведено к минимуму. Более того, это прямо прописано в Соглашении Тидё. Но, по словам Пурмоктари, политика правительства Швеции — это одно, а политика ее партии — другое.

«У Либералов есть свое мнение, но я вхожу в правительство, которое будет исполнять Соглашение Тидё и реализовывать многие другие политики. Частью этого является снижение обязательства по сокращению выбросов», — объяснила Пурмоктари в эфире SVT.

Напомним, что партия Либералов входит в нынешнее коалиционное правительство.