Ростов, Ярославская область, 21 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

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Инцидент произошёл 20 октября в Ростове на улице Московская.

«Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в следственном комитете.

По факту произошедшего началась доследственная проверка.