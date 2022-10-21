Омск, , 10:36 — REGNUM К акции #МЫВМЕСТЕ присоединились футболисты омского клуба «Иртыш». Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в правительстве Омской области, спортсмены собрали гуманитарную помощь для детей мобилизованных.

Омские футболисты помогли семьям мобилизованных Оmskportal.ru

Как отметила руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Галина Моисеева, в Омске акция #МЫВМЕСТЕ развёрнута по четырём основным направлениям. Это оказание юридической, гуманитарной, бытовой помощи, а также психологическая поддержка родственников мобилизованных. Омичи заинтересовались акцией, многие стремятся чем-то помочь.

Присоединился к помощи и футбольный клуб «Иртыш». Руководитель клуба Сергей Новиков рассказал, что инициатива поддержки исходила от самих игроков и тренерского штаба.

Спортсмены собрали деньги и приобрели вещи, необходимые для детей мобилизованных граждан. Это детское питание, памперсы, одежда и обувь. 20 октября футболисты во главе с капитаном Сергеем Нарылковым принесли в Центр сбора помощи несколько упаковок с вещами.

Волонтёры сразу же доставили тёплые вещи и продукты питания нескольким семьям мобилизованных.

«Эта помощь очень своевременна. Мы рады, что такие чудеса бывают. Люди особо не верят, что могут оказать помощь. Мне подсказали, что можно обратиться к волонтёрам. Я решила попробовать. И так быстро мне помогли. Огромное спасибо вам!» — подчеркнула молодая мать из Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Омской области объявили о том, что каждому мобилизованному из региона выплатят по 100 тысяч рублей. Семьям омских мобилизованных оказывают всевозможную помощь волонтёры, общественные организации, неравнодушные граждане.

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