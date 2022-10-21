Донецк, 21 октября 2022, 10:36 — REGNUM С вернувшимися из плена киевского террористического режима бойцами Донбасса встретился врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Подлечим, будем заниматься восстановлением документов, парни перенесли многое, но, прежде всего, говорят о тех, кто остался в застенках [киевского террористического режима] — вытягивать нужно всех», — отметил Пушилин в своём телеграм-канале.
Напомним, что врио главы ДНР назвал вернувшихся из киевского плена защитников Донбасса героями, «потому что выстояли и выжили».
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