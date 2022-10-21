Донецк, , 10:36 — REGNUM С вернувшимися из плена киевского террористического режима бойцами Донбасса встретился врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Подлечим, будем заниматься восстановлением документов, парни перенесли многое, но, прежде всего, говорят о тех, кто остался в застенках [киевского террористического режима] — вытягивать нужно всех», — отметил Пушилин в своём телеграм-канале.

Напомним, что врио главы ДНР назвал вернувшихся из киевского плена защитников Донбасса героями, «потому что выстояли и выжили».

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