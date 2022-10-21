Стокгольм, , 10:37 — REGNUM Лидер Зеленых Пер Болунд — один из бывших министров Швеции, которые получают выходное пособие несмотря на то, что остаются в риксдаге с полной зарплатой. Как подсчитали журналисты SVT, Болунд таким образом смог «нарастить» свою парламентскую зарплату в размере 71 500 крон до уровня оклада министра.

Пер Болунд Mp.se

«Логика состоит в том, чтобы ушедший в отставку министр получал компенсацию в то время, когда он ищет для себя новые назначения», — объяснил журналистам председатель комитета по выплатам Уве Нильссон.

Как правило, уходящие в отставку министры в Швеции имеют право на выходное пособие, которое означает сохранение полной заработной платы, то есть 145 000 крон (примерно 14 тыс. долларов США) в месяц, в течение одного года. Компенсаторная роль заключается в том, чтобы бывший член кабинета министров не остался внезапно без работы и, следовательно, без дохода, потому что политика может быстро измениться.

Тем не менее, несколько министров, ушедших в отставку в ноябре прошлого года, получили таким образом сотни тысяч крон — несмотря на то, что они предпочли остаться в риксдаге. Одним из них является лидер Зеленых Пер Болунд, который за последние десять месяцев получил более 700 000 крон после ухода из правительства.