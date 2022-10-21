Москва, 21 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Alxr-gol.livejournal.com Хоккеисты ярославского «Локомотива»

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Александр Полунин, ещё по шайбе забросили Степан Никулин и Егор Коршков. У «Динамо» отличились форварды Джордан Уил и Иван Муранов.

«Локомотив» одержал пятую подряд победу в КХЛ, «Динамо» проиграло в третий раз подряд.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 29 очков. «Динамо» идёт на третьем месте в Западной конференции с 29 очками.

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