Донецк, , 10:35 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев вновь подвергли обстрелу Киевский район Донецка.