Стокгольм, , 10:36 — REGNUM Новое правительство Швеции делает все возможное, чтобы как можно скорее выполнить все обязательства по соглашению, которое Швеция и Финляндия заключили с Турцией о вступлении в НАТО. Об этом, как пишет газета Aftonbladet, заявил новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Брюсселе.

Швеция и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я очень даже готов поехать в Анкару как можно скорее, и мы уже отправили этот сигнал нашим турецким друзьям и обсуждаем, какой график лучше всего подходит», — сказал премьер-министр страны.

Далее Кристерссон говорит, что Швеция будет «более четко и глубоко» участвовать в антитеррористической работе НАТО в будущем.

«Здесь я думаю, что Швеция может внести свой вклад и доказать, что мы очень привержены этому вопросу», — прокомментировал политик.

Напомним, что в настоящее время протокол о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.

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