Барнаул, 21 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 22–24 октября в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные, гололёдные явления, отложения мокрого снега.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

На исключено усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-28 м/с. Также 24 октября произойдет резкое похолодание.

Все это может спровоцировать рост количества ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Алтайского края 29 сентября в одночасье перешла из осени в «зиму». Затем снег растаял и установились плюсовые температуры.

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