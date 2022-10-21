Обнинск, Калужская область, 21 октября 2022, 10:42 — REGNUM Более чем в два раза нарастило объемы производства полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых силовых сотовых заполнителей Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех), тем самым полностью закрыв потребности российской авиакосмической отрасли. Об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.
Мощности «Технологии» позволяют производить в год до 600 кубических метров конструкционных материалов, которые применяются при создании перспективных двигателей истребителей пятого поколения Су-57 и космического корабля «Орел». Для устойчивого развития авиации и космонавтики необходимы сотовые заполнители всех типов. Уход иностранных поставщиков создавал угрозу дефицита таких конструкционных материалов в России. Поэтому их импортозамещение и выпуск в достаточном количестве стали для приоритетной задачей для предприятия. Был увеличен выпуск стеклопластиковых сотовых заполнителей, которые используются в производстве радиопрозрачных укрытий для радиолокационных станций различного базирования, а также элементов авиационных двигателей и конструкций ракет-носитилей. В настоящее время предприятие полностью обеспечивает потребность отечественной аэрокосмической отрасли в силовых сотовых заполнителях из алюминиевой фольги. Они применяются для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов конструкций из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Запуск его производства решил стратегическую задачу по обеспечению авиастроения силовыми сотовыми заполнителями.
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