Обнинск, Калужская область, 21 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Более чем в два раза нарастило объемы производства полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых силовых сотовых заполнителей Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех), тем самым полностью закрыв потребности российской авиакосмической отрасли. Об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области Сотовый заполнитель

Мощности «Технологии» позволяют производить в год до 600 кубических метров конструкционных материалов, которые применяются при создании перспективных двигателей истребителей пятого поколения Су-57 и космического корабля «Орел». Для устойчивого развития авиации и космонавтики необходимы сотовые заполнители всех типов. Уход иностранных поставщиков создавал угрозу дефицита таких конструкционных материалов в России. Поэтому их импортозамещение и выпуск в достаточном количестве стали для приоритетной задачей для предприятия. Был увеличен выпуск стеклопластиковых сотовых заполнителей, которые используются в производстве радиопрозрачных укрытий для радиолокационных станций различного базирования, а также элементов авиационных двигателей и конструкций ракет-носитилей. В настоящее время предприятие полностью обеспечивает потребность отечественной аэрокосмической отрасли в силовых сотовых заполнителях из алюминиевой фольги. Они применяются для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов конструкций из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Запуск его производства решил стратегическую задачу по обеспечению авиастроения силовыми сотовыми заполнителями.

«За последний год спрос на нашу продукцию изменился. Сейчас серьезно увеличиваются объемы производства полимерных композиционных материалов и изделий из них. За счет проведенного с 2016 по 2021 годы технического перевооружения наше предприятие готово обеспечить возросшие потребности заказчиков в отечественных полимерных композиционных материалах как по линии гособоронзаказа, так и в гражданском секторе», — отметил Андрей Силкин.