Балаково, Саратовская область, , 10:43 — REGNUM Житель города Балаково стал очередной жертвой телефонных мошенников. Зная о подобных преступлениях, пожилой мужчина перевел на счета неизвестных более 1,3 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Мошенник Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Пенсионеру позвонил якобы сотрудник банка и настоятельно рекомендовал воспользоваться предложением по «спасению» накоплений от действий злоумышленников. По словам лжебанкира, мошенники пытаются оформить на имя пожилого мужчины кредит, для отмены операции следует перевести все сбережения на другой счет. Пострадавший знал о подобных случаях обмана, но поверил незнакомцу и перевел на неизвестные счет 1 309 700 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с начала 2022 года возбуждено более 5 тыс. уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества.

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