Донецк, 21 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Вернувшиеся из плена киевского террористического режима бойцы из Донбасса встретились с семьями. Снимки в своём телеграм-канале опубликовал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Русский Донбасс

«Это чудо!» — сказала мать, обнимая сына после долгих месяцев плена.

Родные защитников Донбасса, не скрывали слез радости, рассказали, как долго тянулись дни, недели, месяцы в ожидании бойцов.