Стокгольм, , 10:34 — REGNUM Швеция не станет безопаснее, если скандинавская страна вступит в НАТО. Об этом на вопрос журналиста шведской газеты SvD на встрече с журналистами в Женеве заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Геннадий Гатилов Gup.ru

Гатилов заявляет, что Швеция и Финляндия приняли решение и «вольны делать, что хотят».

«Но Швеция должна знать, что это решение не повысит их безопасность. Это определенно не способствует хорошим отношениям со Швецией и Финляндией, и мы будем действовать — и примем во внимание это новое развитие событий», — сказал высокопоставленный дипломат.

Напомним, что в настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление северных стран в альянс.

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