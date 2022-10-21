Стокгольм, 21 октября 2022, 10:34 — REGNUM Швеция не станет безопаснее, если скандинавская страна вступит в НАТО. Об этом на вопрос журналиста шведской газеты SvD на встрече с журналистами в Женеве заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов заявляет, что Швеция и Финляндия приняли решение и «вольны делать, что хотят».
«Но Швеция должна знать, что это решение не повысит их безопасность. Это определенно не способствует хорошим отношениям со Швецией и Финляндией, и мы будем действовать — и примем во внимание это новое развитие событий», — сказал высокопоставленный дипломат.
Напомним, что в настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление северных стран в альянс.
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