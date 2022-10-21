Стокгольм, 21 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Швеция не станет безопаснее, если скандинавская страна вступит в НАТО. Об этом на вопрос журналиста шведской газеты SvD на встрече с журналистами в Женеве заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Gup.ru Геннадий Гатилов

Гатилов заявляет, что Швеция и Финляндия приняли решение и «вольны делать, что хотят».

«Но Швеция должна знать, что это решение не повысит их безопасность. Это определенно не способствует хорошим отношениям со Швецией и Финляндией, и мы будем действовать — и примем во внимание это новое развитие событий», — сказал высокопоставленный дипломат.

Напомним, что в настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление северных стран в альянс.