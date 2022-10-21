Самара, , 10:39 — REGNUM Свыше десяти тысяч рабочих мест намерены создать инвесторы в ближайшие два года в промышленных парках Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Чапаевский завод Cap.ru

«Своевременное проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных и логистических парков в соответствии с потребностями инвесторов позволит до конца 2025 года привлечь более 20 млрд рублей частных инвестиций и создать более 14 тысяч рабочих мест. Мы уже присматриваем новые территории под создание промпарков, что продиктовано большим интересом инвесторов к этим площадкам», — приводит пресс-служба слова главы областного минэкономразвития Дмитрия Богданова.

Отмечается, что работающие в индустриальных парках предприятия уже выплатили около девяти млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней. Они создали 5,5 тысяч рабочих мест, в строительстве находятся десять проектов.

Напомним, что в Самарской области функционируют четыре государственных индустриальных парка: Чапаевск и Новосемейкино, а также две очереди «Преображенки».