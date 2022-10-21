Барселона, Испания, , 10:30 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Роберт Левандовский, он отличился на 31-й и 35-й минутах матча. Также гол забил форвард Ансу Фати на 38-й минуте.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 25 очков. «Вильярреал» идёт на девятом месте с 15 очками.

Читайте также: «Севилья» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании