Париж, , 10:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Олафа Шольца в Париже в среду, 26 октября, на фоне напряженности в отношениях между двумя европейскими странами, сообщает Le Figaro.

Елисейский дворец (сс) ScareCriterion12

В Елисейском дворце в Париже заявили о желании «быстро» назначить новую дату франко-германского совета министров, который должен был состояться 26 октября во Франции, но был отложен, в частности, из-за разногласий по разного рода вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, прибыв в совет Европейского союза, главы Франции и Германии провели получасовую встречу, прежде чем встретиться с другими лидерами двадцати семи стран.

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