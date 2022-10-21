Грозный, , 10:30 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправил 18 тыс. тонн продуктов питания для населения и военных. Кроме того, регулярно оказывается помощь в виде поставок медикаментов и медицинского оборудования. На эти цели направлено более 100 млн рублей.

Продукты для нуждающихся Богдан Борман © ИА REGNUM

Все действия благотворительного фонда проходят при руководстве его президента Аймани Кадыровой, за что накануне, 20 октября, президент РФ Владимир Путин наградил её орденом Почета. Поздравляя её с этой высокой наградой, глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Он также выразил признательность президенту России за высокую оценку проводимой благотворительной деятельности.

«Аймани Несиевна проводит масштабную гуманитарную работу в разных странах. Ежедневно оказывается помощь малоимущим семьям, инвалидам, обездоленным, сиротам. По ее инициативе Фонд строит объекты гражданской инфраструктуры, медучреждения, религиозные, культурные, спортивные сооружения, мосты и дороги. Всего не перечислить. В любом направлении, где нужна помощь, всегда на поддержку приходит РОФ», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

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