Грозный, 21 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправил 18 тыс. тонн продуктов питания для населения и военных. Кроме того, регулярно оказывается помощь в виде поставок медикаментов и медицинского оборудования. На эти цели направлено более 100 млн рублей.

Богдан Борман ИА REGNUM
Продукты для нуждающихся

Все действия благотворительного фонда проходят при руководстве его президента Аймани Кадыровой, за что накануне, 20 октября, президент РФ Владимир Путин наградил её орденом Почета. Поздравляя её с этой высокой наградой, глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Он также выразил признательность президенту России за высокую оценку проводимой благотворительной деятельности.

«Аймани Несиевна проводит масштабную гуманитарную работу в разных странах. Ежедневно оказывается помощь малоимущим семьям, инвалидам, обездоленным, сиротам. По ее инициативе Фонд строит объекты гражданской инфраструктуры, медучреждения, религиозные, культурные, спортивные сооружения, мосты и дороги. Всего не перечислить. В любом направлении, где нужна помощь, всегда на поддержку приходит РОФ», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.