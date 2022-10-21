Грозный, 21 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправил 18 тыс. тонн продуктов питания для населения и военных. Кроме того, регулярно оказывается помощь в виде поставок медикаментов и медицинского оборудования. На эти цели направлено более 100 млн рублей.

Богдан Борман ИА REGNUM Продукты для нуждающихся

Все действия благотворительного фонда проходят при руководстве его президента Аймани Кадыровой, за что накануне, 20 октября, президент РФ Владимир Путин наградил её орденом Почета. Поздравляя её с этой высокой наградой, глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Он также выразил признательность президенту России за высокую оценку проводимой благотворительной деятельности.