Москва, , 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев всех фракций взять под опеку военные городки в то время, как Минобороны полностью сосредоточено на решении боевой задачи.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Ролик с закрытой части пленарного заседания с участием замглавы Миноброны Николаем Панковым размещен в телеграм-канале спикера Госдумы.

«Нам надо вот всем независимо от того, кто относится к какой фракции, взять под опеку военные городки, медицину взять. Вот здесь наша помощь нужна — в каком состоянии объекты культуры гарнизонные, дома офицеров, школы», — заявил Володин, отметив, что там находятся избиратели.

«Мы им должны помогать и финансово, и через парламентский контроль», — подчеркнул спикер Госдумы.

По его мнению, «сейчас Минобороны должно полностью работать над решением боевой задачи».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два с половиной часа длился разговор депутатов Госдумы со статс-секретарем — заместителем министра обороны Николаем Панковым. Обсуждались вопросы о частичной мобилизации, о материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным.

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