Кривой Рог, Бывш. УССР, , 10:29 — REGNUM В каждом районе Кривого Рога созданы группы из сотрудников силовых структур, которые будут контролировать соблюдение режима экономии электроэнергии. Об этом сообщил 21 октября глава горадминистрации Александр Вилкул.

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Он рассказал, что группы из сотрудников силовых структур созданы в каждом районе города.

«Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — приводят слова чиновника киевские СМИ.

По словам Вилкула, город патрулируют мобильные бригады, в которые входят сотрудники полиции. Выявленных нарушителей будут полностью отключать от электроснабжения.