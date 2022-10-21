Сидней, Австралия, , 10:32 — REGNUM Мэр Кентербери-Бэнкстауна (Западный Сидней, Австралия) Кхал Асфур настаивает на том, что взимание с налогоплательщиков десятков тысяч долларов за его профессиональное развитие действительно оправдывает себя и способствует лучшему управлению городом. О скандале с участием политика рассказали журналисты Nine News.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На данный момент Асфуру было возмещено 34 000 долларов из местного бюджета за онлайн-обучение для получения степени магистра делового администрирования, поскольку это разрешено политикой городского совета.

«Я прошел этот профессиональный путь, чтобы лучше выполнять свою работу для своего города», — сказал мэр в интервью Nine News.

Ожидается, что образование Асфура будет стоить 48 000 долларов в течение нескольких лет к тому времени, когда он завершит учебу.